​Сарри отменил тренировку, чтобы поговорить с игроками

На выходных «Лацио» снова огорчил своих болельщиков, проиграв в гостях у «Сассуоло» со счётом 1:2. Римляне выиграли только один из пяти последних матчей во всех турнирах, и Маурицио Сарри решил серьёзно поговорить с футболистами. Ради этого тренер «орлов» даже отменил понедельничную тренировку. Как сообщает Calcio Mercato, встреча команды и тренера продлилась полтора часа.

«Лацио» на текущий момент занимает только девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда Маурицио Сарри проведёт в пятницу, 17 декабря. Соперником римлян будет «Дженоа», располагающийся в зоне вылета.