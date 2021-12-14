Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри отменил тренировку, чтобы поговорить с игроками

14 Декабря 2021 • 10:23 Комментировать
Лацио
...
Дженоа
1.42 4.70 7.50
17.12 20:30

На выходных «Лацио» снова огорчил своих болельщиков, проиграв в гостях у «Сассуоло» со счётом 1:2. Римляне выиграли только один из пяти последних матчей во всех турнирах, и Маурицио Сарри решил серьёзно поговорить с футболистами. Ради этого тренер «орлов» даже отменил понедельничную тренировку. Как сообщает Calcio Mercato, встреча команды и тренера продлилась полтора часа.

«Лацио» на текущий момент занимает только девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший матч команда Маурицио Сарри проведёт в пятницу, 17 декабря. Соперником римлян будет «Дженоа», располагающийся в зоне вылета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛАЦИО ДЖЕНОА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
11:10 · Италия. Серия А
«Фиорентина» резко взвинтила цену на Влаховича
10:23 · Италия. Серия А
​Сарри отменил тренировку, чтобы поговорить с игроками
09:45 · Италия. Серия А
​На матче «Ромы» у фаната остановилось сердце – его реанимировали
09:40 · Италия. Серия А
«Интер» готов продлить контракт с Хандановичем
09:01 · Италия. Серия А
​Конте: «Меня просили вернуть «Интеру» титул, и у нас получилось»
08:43 · Италия. Серия А
​Моуринью прокомментировал победу над «Специей»
08:37 · Италия. Серия А
​Вице-президент «Ювентуса» встретился с агентом Холанна 1
00:49 · Италия. Серия А
Угловые удары позволили «Роме» обыграть «Специю» 1
00:41 · Англия. Премьер-лига
В услугах Ориги заинтересован ещё один представитель Серии А слухи
13 Декабря
22:15 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Специя» - 2:0 (закончен)
12:38 · Италия. Серия А
Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом» 5
12:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» выставит на трансфер четырёх футболистов 1
10:12 · Италия. Серия А
Как «Интер» издевался над обороной «Кальяри» - видео видео
09:53 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу в гранде АПЛ
09:47 · Италия. Серия А
Недвед рассказал, как отразился на «Ювентусе» уход Роналду 1
Все новости
Рекомендуем