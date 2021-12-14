​Шевченко в «Дженоа» помогут только деньги

Переключая между каналами, в пятницу вечером я попал на трансляцию генуэзского дерби между «Дженоа» и «Сампдорией». Ранее я не видел игр «грифонов» под руководством Андрея Шевченко, знал только результаты, так что стало интересно. Наверное, не совсем правильно делать выводы о команде, посмотрев всего 60 минут игры в сезоне, но какую-то пищу для размышлений этот матч мне всё-таки преподнёс. Главный тезис и вопрос звучит так: что заставило Шевченко согласиться на эту работу?

Увиденное даёт понять, что футбол Андрея Шевченко и нынешний подбор игроков «Дженоа» - вещи полярные. В пятницу я увидел команду, простите, дровосеков за редким исключением. Светлым пятном генуэзцев был… 38-летний Горан Пандев. Может он не так много бегает, но с мячом северный македонец просто мастер. Пандев спокойно стягивал на себя по несколько соперников, правда, помощи не было. В одном из моментов Горан технично разобрался с несколькими соперники, на опыте сделал замечательный пас в центр штрафной на свободного Маттиа Дестро. Казалось, вот сейчас будет гол, но… Дестро то ли пробил правой ногой себе в левую, то ли зацепился одной ногой за другую – я так и не понял.

Этот несколько комичный эпизод в некотором роде является олицетворением сегодняшнего «Дженоа». Неуклюжесть, ошибки даже при простых передачах на семь-десять метров… всего этого хватало в эти увиденные мною 60 минут. У этой команды в целом нет класса, что устремляет шансы Шевченко добиться чего-то значимого к нулю.

Футбол Андрея Шевченко – это розыгрыш мяча низом, это комбинационная игра, это прессинг. Футбол нынешнего «Дженоа» - это длинные выносы, это ставка на силовую борьбу, на то, чтобы продавить соперника на грани фола, как сделал Стефано Стураро в одной из атак. Если «Дженоа» и пытается выходить вперёд через пас, но всё это происходит как-то без мысли, без понимания следующего шага. Футболист получает пас в центре, но под него никто толком не открывается…

Я не хочу снимать ответственность с Андрея Шевченко, обвиняя во всём только футболистов. Для любого тренера очень важно быть гибким: сегодня ты прессингуешь и комбинируешь, а завтра – обороняешься и контратакуешь. Шевченко, очевидно, пока этого не постиг, но ему простительно – он ещё молод, и он только принял проблемный «Дженоа» по ходу сезона. Правда, не совсем понятно, как украинец собирается решать задачу здесь и сейчас – слишком уж всё плохо у его команды. Да и в глазах Шевченко читалась какая-то безнадёга, когда по ходу дерби он попадал в кадр.

Если пробовать отвечать на вопрос, который я задал в начале, то ответ у меня только один: Шевченко согласился на работу в «Дженоа», рассчитывая на новых владельцев клуба в лице 777 Partners из США. Украинский тренер наверняка надеется (а может и имеет гарантии) приобретения игроков под свой стиль футбола, при котором «Дженоа» будет играть в футбол, а не мучиться в попытках зацепиться за мяч впереди. Но какая-то глобальная перестройка в стане «грифонов» наверняка будет уже летом, а биться за сохранение прописки нужно уже сейчас. Учитывая увиденное в дерби, у меня нет уверенности, что «Дженоа» встретит следующий сезон в Серии А. При таком раскладе встанет другой вопрос: готов ли Шевченко работать в Серии В и, главное, готовы ли владельцы клуба делать трансферы под второй по рангу дивизион?

Алексей Антоненко