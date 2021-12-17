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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» легко разобрался с «Дженоа»

17 Декабря 2021 • 22:30 Комментировать
Лацио
3:1
Дженоа
окончен

В чемпионате Италии стартовал 18-й тур. Терпящий бедствие «Дженоа» гостил у «Лацио» и не смог ничем удивить. Команда Андрея Шевченко играла от обороны и пропустила три мяча от Педро, после удара головой Франческо Ачерби и выхода один на один Маттиа Дзакканьи.  Лишь в концовке Филиппо Мелегони забил гол престижа.

1:3, и «Дженоа» остается в зоне вылета, «Лацио» настиг «Рому» с «Ювентусом» на шестом месте.

Протокол игры  
Лацио 1:0 Дженоа

(1:0) Педро Родригес 36'

(2:0) Ачерби Франческо 75'

(3:0) Дзакканьи Маттиа 81'

   (3:1) Мелегони Филиппо 86'
Стракоша Томас Хюсай Эльсейд   63' (Альберто Луис (   63') Луис Фелипе Ачерби Франческо Марушич Адам Милинкович-Савич Сергей Катальди Данило Башич Тома   63' (Раду Стефан (   63') Педро Родригес Андерсон Фелипе Дзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна Пепе Лукас Лейва Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Андерсон Андре Патрик Мурики Ведат Ромеро Лука Лаццари Мануэль Моро Рауль
Сиригу Сальваторе Ванхесден Зиньо   46' (Эрнани Азеведо (   46') Васкес Хоан   60' Кришито Доменико Гильоне Паоло   30'   60' (Сабелли Стефано (   60') Стураро Стефано   46' (Бираски Давиде (   46') Бадель Милан Портанова Маноло Камбьясо Андреа Пандев Горан   60' (Экубан Калеб (   60') Дестро Маттиа
Запасные: Шемпер Адриан Андреаччи Лоренцо Мазиелло Андреа Мелегони Филиппо Туре Абдулайе Гальдамес Пабло Каллон Яя Бани Маттиа
17 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Лацио 3:1 Дженоа 1.42 4.70 7.50
Идет 41 минута Салернитана 0:2 Интер Милан 12.50 6.60 1.22
18.12  17:00 Аталанта ... Рома 1.73 4.30 4.20
18.12  20:00 Болонья ... Ювентус 4.05 3.80 1.85
18.12  22:45 Кальяри ... Удинезе 3.00 3.30 2.40
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