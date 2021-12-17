«Лацио» легко разобрался с «Дженоа»

В чемпионате Италии стартовал 18-й тур. Терпящий бедствие «Дженоа» гостил у «Лацио» и не смог ничем удивить. Команда Андрея Шевченко играла от обороны и пропустила три мяча от Педро, после удара головой Франческо Ачерби и выхода один на один Маттиа Дзакканьи. Лишь в концовке Филиппо Мелегони забил гол престижа.
1:3, и «Дженоа» остается в зоне вылета, «Лацио» настиг «Рому» с «Ювентусом» на шестом месте.
Протокол игры
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(1:0) Педро Родригес 36'
(2:0) Ачерби Франческо 75'
(3:0) Дзакканьи Маттиа 81'
|(3:1) Мелегони Филиппо 86'
Стракоша Томас • Хюсай Эльсейд 63' ( Альберто Луис ( 63') • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • Марушич Адам • Милинкович-Савич Сергей • Катальди Данило • Башич Тома 63' ( Раду Стефан ( 63') • Педро Родригес • Андерсон Фелипе • Дзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна Пепе • Лукас Лейва • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Андерсон Андре • Патрик • Мурики Ведат • Ромеро Лука • Лаццари Мануэль • Моро Рауль
Сиригу Сальваторе • Ванхесден Зиньо 46' ( Эрнани Азеведо ( 46') • Васкес Хоан • 60'Кришито Доменико • Гильоне Паоло 30' 60' ( Сабелли Стефано ( 60') • Стураро Стефано 46' ( Бираски Давиде ( 46') • Бадель Милан • Портанова Маноло • Камбьясо Андреа • Пандев Горан 60' ( Экубан Калеб ( 60') • Дестро Маттиа
Запасные: Шемпер Адриан • Андреаччи Лоренцо • Мазиелло Андреа • Мелегони Филиппо • Туре Абдулайе • Гальдамес Пабло • Каллон Яя • Бани Маттиа
17 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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