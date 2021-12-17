«Лацио» легко разобрался с «Дженоа»

В чемпионате Италии стартовал 18-й тур. Терпящий бедствие «Дженоа» гостил у «Лацио» и не смог ничем удивить. Команда Андрея Шевченко играла от обороны и пропустила три мяча от Педро, после удара головой Франческо Ачерби и выхода один на один Маттиа Дзакканьи. Лишь в концовке Филиппо Мелегони забил гол престижа.

1:3, и «Дженоа» остается в зоне вылета, «Лацио» настиг «Рому» с «Ювентусом» на шестом месте.