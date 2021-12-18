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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко прокомментировал очередное фиаско «Дженоа»

18 Декабря 2021 • 09:44 Комментировать (1)
Лацио
3:1
Дженоа
окончен

Рулевой генуэзского «Дженоа» Андрей Шевченко потерпел очередное поражение со своими подопечными. На этот раз «грифоны» на выезде проиграли римскому «Лацио» со счетом 1:3.

«Единственный хороший момент для нас – это гол в концовке. Жаль, что не реализовали другие моменты, у нас были неплохие шансы. Моим подопечным не хватило уверенности в своих силах. Когда мы сможем ее вернуть, результаты улучшатся», - передает слова тренера журналист Джанлука ди Марцио.

По итогам 18 туров чемпионата Италии «Дженоа» набрал десять баллов и располагается в зоне вылета. Следующий матч команда сыграет у себя дома с «Аталантой».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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Комментарии (1)
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Ne gustа
18 Декабря 2021 в 10:22
Ай, моль,шаровары,цыганва,видели очи шо руки брали
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