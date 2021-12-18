Шевченко прокомментировал очередное фиаско «Дженоа»

Рулевой генуэзского «Дженоа» Андрей Шевченко потерпел очередное поражение со своими подопечными. На этот раз «грифоны» на выезде проиграли римскому «Лацио» со счетом 1:3.

«Единственный хороший момент для нас – это гол в концовке. Жаль, что не реализовали другие моменты, у нас были неплохие шансы. Моим подопечным не хватило уверенности в своих силах. Когда мы сможем ее вернуть, результаты улучшатся», - передает слова тренера журналист Джанлука ди Марцио.

По итогам 18 туров чемпионата Италии «Дженоа» набрал десять баллов и располагается в зоне вылета. Следующий матч команда сыграет у себя дома с «Аталантой».