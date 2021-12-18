Шевченко установил антирекорд в «Дженоа»

Генуэзский «Дженоа» потерпел очередную неудачу под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. В матче 18-го тура чемпионата Италии «грифоны» на выезде без шансов уступили римскому «Лацио» со счетом 1:3.

Шевченко стал автором антирекорда «Дженоа». Украинец – единственный тренер, который не смог добиться победы в первых шести поединках Серии А во главе коллектива из Генуи. Под руководством «Шевы» команда потерпела пять поражений и один раз завершила матч вничью.

После 18 туров «Дженоа» находится в зоне вылета. В следующем поединке противостоять генуэзцам будет «Аталанта».