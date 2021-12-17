Ачерби: «Слава богу, люди не знают, что происходит у нас в раздевалке»

Автор гола в ворота «Дженоа» (3:1) Франческо Ачерби откровенно прокомментировал происходящее в команде.

- Мне все равно, кто и что там говорит, это часть работы, - заявил игрок DAZN. - Слава богу, люди не знают, что происходит у нас в раздевалке. Конечно, пребывание на 10-м месте не делает нас счастливыми, учитывая то, какие у нас тренер и команда.

Мы отдаемся по полной и хотели победить любой ценой, к тому же показав хороший футбол.

Мы изо всех сил стараемся понять, чего хочет Сарри. Понятно, что он разозлился из-за пропущенного гола, потому что мы хотели сыграть на ноль.

После этой победы «Лацио» делит шестое место с «Ромой» и «Ювентусом».