«Жертва Кокорина»: «Фиорентина» может уволить директора, который был инициатором трансфера россиянина

Оказывается, в «Фиорентине» действительно недовольны присутствием нападающего Александра Кокорина в команде. Россиянин не оправдывает возложенных на него надежд, получив довольно-таки дорогой контракт с итальянским клубом.

Как следствие, уже в ближайшее время из «Фиорентины» могут уйти те сотрудники, которые лоббировали трансфер экс-игрока сборной России. По информации «Спорт-Экспресс», по окончании сезона своей должности рискуют лишиться директор Даниэле Праде, а также Андреа Манчини, работающий в спортивном отделе.

Именно Манчини не раз отвечал на вопросы прессы по поводу Кокорину, называя того перспективным форвардом, которому просто необходимо предоставить игровую практику.