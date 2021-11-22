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Чемпионат Италии. Серия А

Байано сравнил Влаховича с Батистутой

22 Ноября 2021 • 23:31 Комментировать
Эмполи
...
Фиорентина
27.11 17:00

Бывший нападающий «Фиорентины» Франческо Байано отметил показатели форварда «фиалок» Душана Влаховича в текущем сезоне. Эксперт заявил, что сербскому игроку по силам дорасти до уровня легендарно Габриэля Батистуты.

«Пока ему далеко до Батистуты, но у него прекрасное будущее. Вероятно, он повторит успех аргентинца. Они чем-то похожи, оба такие же вовлечены в свое дело. Они забивают голы, даже не смотря на мяч. Прогресс Влаховича в последние годы не вероятен. Если он будет стабилен и заиграет в топовой команде, то тогда достигнет уровня лучших мастеров своего дела», - приводит слова Байано итальянское сетевое издание Football Italia.

Напомним, что согласно различным слухам за Влаховичем следят сразу несколько ведущих клубов Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Габриэль Батистута Душан Влахович Франческо Байано
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