Байано сравнил Влаховича с Батистутой

Бывший нападающий «Фиорентины» Франческо Байано отметил показатели форварда «фиалок» Душана Влаховича в текущем сезоне. Эксперт заявил, что сербскому игроку по силам дорасти до уровня легендарно Габриэля Батистуты.

«Пока ему далеко до Батистуты, но у него прекрасное будущее. Вероятно, он повторит успех аргентинца. Они чем-то похожи, оба такие же вовлечены в свое дело. Они забивают голы, даже не смотря на мяч. Прогресс Влаховича в последние годы не вероятен. Если он будет стабилен и заиграет в топовой команде, то тогда достигнет уровня лучших мастеров своего дела», - приводит слова Байано итальянское сетевое издание Football Italia.

Напомним, что согласно различным слухам за Влаховичем следят сразу несколько ведущих клубов Европы.