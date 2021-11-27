Кокорин - в заявке «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Сегодня, 27 ноября, состоятся поединки 14-го тура итальянского чемпионата. В одном из матчей игрового дня сойдутся «Эмполи» и «Фиорентина».

Российский нападающий Александр Кокорин имеет шанс выйти на поле в составе «фиалок». Тренерский штаб включил его в заявку на игру, об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте флорентийского клуба.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие лишь в трех встречах Серии А, проведя на поле менее получаса.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий в поединке можно будет в текстовой трансляции на Liveresult.ru.