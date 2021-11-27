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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин - в заявке «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

27 Ноября 2021 • 14:42 Комментировать
Эмполи
...
Фиорентина
3.35 3.50 2.15
Через 1 ч. 33 мин.

Сегодня, 27 ноября, состоятся поединки 14-го тура итальянского чемпионата. В одном из матчей игрового дня сойдутся «Эмполи» и «Фиорентина».

Российский нападающий Александр Кокорин имеет шанс выйти на поле в составе «фиалок». Тренерский штаб включил его в заявку на игру, об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте флорентийского клуба.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие лишь в трех встречах Серии А, проведя на поле менее получаса.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий в поединке можно будет в текстовой трансляции на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Фиорентина Александр Кокорин
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27.11  17:00 Сампдория ... Верона 2.6 3.55 2.7
27.11  17:00 Эмполи ... Фиорентина 3.35 3.6 2.17
27.11  20:00 Ювентус ... Аталанта 2.08 3.9 3.3
27.11  22:45 Венеция ... Интер Милан 7 5 1.44
28.11  14:30 Удинезе ... Дженоа 2.14 3.65 3.35
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Сегодня, 27 Ноября
14:42 · Италия. Серия А
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