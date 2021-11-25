Судя по всему, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин исчерпал кредит доверия тренерского штаба и руководства клуба. В связи с этим, «фиалки» уже зимой попытаются найти для россиянина новую команду.

Как свидетельствует местное издание Calciomercato, в январе Кокорин может перебраться в другой чемпионат. Среду указываемых вариантов – Катар и Россия.

Согласно источнику, форвард теперь окончательно не входит в планы главного тренера, а в ближайшее зимнее трансферное окно на его место должен приехать Борха Майораль из «Реала». К слову, за два сезона в составе «Фиорентины» Кокорин отыграл лишь 150 минут, спровоцировав тем самым множество критики со стороны итальянской прессы.