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Чемпионат Италии. Серия А

«Катар или Россия»: В Италии сообщили, где зимой может оказаться Кокорин слухи

25 Ноября 2021 • 00:09 Комментировать (1)
Эмполи
...
Фиорентина
3.05 3.55 2.25
27.11 17:00

Судя по всему, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин исчерпал кредит доверия тренерского штаба и руководства клуба. В связи с этим, «фиалки» уже зимой попытаются найти для россиянина новую команду.  

Как свидетельствует местное издание Calciomercato, в январе Кокорин может перебраться в другой чемпионат. Среду указываемых вариантов – Катар и Россия.

Согласно источнику, форвард теперь окончательно не входит в планы главного тренера, а в ближайшее зимнее трансферное окно на его место должен приехать Борха Майораль из «Реала». К слову, за два сезона в составе «Фиорентины» Кокорин отыграл лишь 150 минут, спровоцировав тем самым множество критики со стороны итальянской прессы.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Don sangre
25 Ноября 2021 в 00:32
В Рпл конечно.....
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