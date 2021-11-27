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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин не сыграет с «Эмполи»

27 Ноября 2021 • 17:18 Комментировать
Эмполи
0:0
Фиорентина
3.35 3.50 2.15
1-й тайм

За несколько часов до начала матча с «Эмполи» тренерский штаб «Фиорентины» определился с расширенной заявкой команды на поединок. В нем нашлось место нападающему Александру Кокорину, который пропустил несколько недель из-за повреждения.

Однако, получить свои игровые минуты россиянину так и не удастся – его не оказалось в финальном списке игроков на предстоящую встречи в Серии А. Он не попал ни в стартовый состав, ни в ряды футболистов, находящихся на скамейке для запасных.

Напомним, что в последнее время Кокорин столкнулся со шквалом критики со стороны итальянской прессы. Также форварду прогнозируют уход из клуба зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Фиорентина Александр Кокорин
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Идет 26 минута Сампдория 0:0 Верона 2.6 3.55 2.7
Идет 26 минута Эмполи 0:0 Фиорентина 3.35 3.6 2.17
27.11  20:00 Ювентус ... Аталанта 2.08 3.9 3.3
27.11  22:45 Венеция ... Интер Милан 7 5 1.44
28.11  14:30 Удинезе ... Дженоа 2.14 3.65 3.35
28.11  17:00 Милан ... Сассуоло 1.56 4.6 5.6
28.11  17:00 Специя ... Болонья 2.8 3.55 2.48
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