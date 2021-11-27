Кокорин не сыграет с «Эмполи»

За несколько часов до начала матча с «Эмполи» тренерский штаб «Фиорентины» определился с расширенной заявкой команды на поединок. В нем нашлось место нападающему Александру Кокорину, который пропустил несколько недель из-за повреждения.

Однако, получить свои игровые минуты россиянину так и не удастся – его не оказалось в финальном списке игроков на предстоящую встречи в Серии А. Он не попал ни в стартовый состав, ни в ряды футболистов, находящихся на скамейке для запасных.

Напомним, что в последнее время Кокорин столкнулся со шквалом критики со стороны итальянской прессы. Также форварду прогнозируют уход из клуба зимой.