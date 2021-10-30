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Чемпионат Италии. Серия А

Поражение от «Вероны» стало для «Ювентуса» вторым подряд

30 Октября 2021 • 21:04 Комментировать (16)
Верона
2:1
Ювентус
окончен

В 11-м туре Серии А «Ювентус» пытался исправиться за провал в игре с «Сассуоло» (1:2), приехав в гости к самой бесшабашной команде лиги, «Вероне». Уже к 14-й минуте туринцы пропустили два мяча после ударов Джованни Симеоне, который сначала здорово сыграл на добивании, а вскоре запустил мяч в девятку. В дальнейшем вся опасность исходила от Симеоне и Пауло Дибалы, который никак не мог попасть в створ, а также зарядил в перекладину. В концовке Уэстон Маккенни отыграл один мяч - 1:2.

У сегодняшних соперников по 15 очков и 7-е место.

Протокол игры  
Верона 2:1 Ювентус
(1:0) Симеоне Джованни 11'    
(2:0) Симеоне Джованни 14'    
    80' Маккенни Уэстон (2:1)
Монтипо Лоренцо Давидович Павел Гюнтер Корай   77' Казале Николо   57'   67' (Шутало Бошко (   67') Фараони Марко   61' Тамез Адриен   75' (Бесса Даниэль (   75') Велозу Мигель Лазович Дарко   27'   67' (Чеккерини Федерико (   67') Барак Антонин Капрари Джанлука Симеоне Джованни   83' (Калинич Никола (   83')
Запасные: Ласанья Кевин Берарди Алессандро Четин Мерт Маньяни Джанджакомо Канчельери Маттео Рюэгг Кевин Хонгла Мартин Пандур Ивор
Щесны Войцех Данило Луис   29' Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо Алекс Сандро   82' (Пеллегрини Лука (   82') Куадрадо Хуан   70' (Бернардески Федерико (   70') Бентанкур Родриго   58' (Локателли Мануэль (   58') Мело Артур   61'   70' (Кулушевски Деян (   70') Рабио Адриен   58' (Маккенни Уэстон (   58') Дибала Пауло Мората Альваро   77'
Запасные: Пинсольо Карло Де Лихт Маттайс Перин Маттиа Жорже Кайо
30 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Джованни Симеоне
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Комментарии (16)
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Рейтинг комментариев
Venge
30 Октября 2021 в 22:28
Играли два середняка, чего уж там.
Sly_Fellow
30 Октября 2021 в 22:05
Как узнаётся этот старый добротный стиль игры Юве. Играть 10 минут за игру. В этот раз после 80й минуты. И ведь могли ведь отыграться (отрыгаться). =)Стиль игры Юве сейчас таков что даже в случае победы типа 1-0 ты идёшь и думаешь - ну не проиграли и ладно.
Милка
30 Октября 2021 в 21:34
Странно всё это. Ведь Криштиану то ушел...
ингерман
30 Октября 2021 в 21:37
ай кришти можа и ушол, но остались "ростки бжезинскага".. )))
Beorn_n
30 Октября 2021 в 21:42
дух его остался).
ингерман
30 Октября 2021 в 21:24
ай во усем виновато тлетворное влияние роналду испортившее философию клупа. )))
Bettega
30 Октября 2021 в 21:23
чет мало нам вкатали по такой игре
Beorn_n
30 Октября 2021 в 21:22
Хорошо что мы не топ клуб иначе бы за такой результат давно бы вышебли тренера. А если серьезно, Аллегри чет даже не экспериментирует, стабильно 4-4-2 и пара позиций меняются игроки.Как будто всех все устраивает кроме фанатов и Недведа). Но кто мы такие чтобы понимать в футболе). Я назвал этот матч битва середняков. это хорошее описание концовки встречи. Форца Юве смотрим 8 сезон игры престолов дальше).
Ale10JUFC
30 Октября 2021 в 21:56
Аллегри не уволят до конца сезона точно. А дальше вполне возможно ещё и следующий сезон дадут работать. Возвращение его в клуб вполне ожидаемо означало возврат к философии лучше синица в руках, чем утка под кроватью, но пока получается обратный эффект. Единственное , что мне не понятно так это почему руководство сделало шаг в сторону атакующего футбола , на протяжение 2 лет пытались менять состав и философию под атаку , а по факту после прошлого сезона когда спустя 9 лет не получилось взять Сериал решили все вернуть назад , нужно было продолжать , да Пирло нужно было менять, но не на тренера противоположной философии.
Sly_Fellow
30 Октября 2021 в 22:03
Я помню Бавария перестройку вела сливала по (4-0 )или (4-1) Зениту. И год до этого и после руководство стояло на своём. И ведь особо звёзд они там и не набрали но команду какую Хайкенц сделал жуть же. Вот что тренер значит.
А у нас чё? Как встретили проблему раз - так и в норку. Инфантильный подход какой то у руководителей
Ale10JUFC
30 Октября 2021 в 22:35
Так я об этом и говорю, неудачи Аллегри будут приниматься и понимается ,и будут ему давать оправдания и кардбланшы выдавать, потому что Аллегри тренер который работает с тем материалом который дают, и не возникает. А если бы продолжил бы путь перевоплощения в атакующую команду нужно было после Пирло звать коуча именитого, а тот не пришел бы на условия эконом политики трансферов. Это моё видение ситуации.
Platinum9
30 Октября 2021 в 21:11
Аллегри: «Вот если бы не Роналду, сегодня мы бы победили Верону»
Карыч
30 Октября 2021 в 21:09
...и тишина...
Ale10JUFC
30 Октября 2021 в 21:16
А что говорить Верона взяла заслуженные 3 балла. Совершенно беззубая игра на протяжение всего первого тайма. И если первый гол можно назвать привозим от Артура, то во втором забитом Боннучи просто отошёл в сторону и предоставил Симеоне столько пространства ,что кукурузное поле можно засеять. Ну и Мората просто кошмар , одно обостряющее действия за 90 минут , и то после ошибки при выносе от защитников. Аллегри не усвоял уроков игры с Сасуолло.
Карыч
30 Октября 2021 в 21:24
Да я же не против. Просто на интеровских новостях вы резвитесь гораздо сильнее и в больших количествах!
Ale10JUFC
30 Октября 2021 в 21:46
Ну я лично никогда не коментирую новости команд в том числе и Интера если не был зрителем этого матча, а посмотрев игру бывает желание прокоментить увиденное.
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окончен Аталанта 2:2 Лацио
окончен Верона 2:1 Ювентус
Идет 67 минута Торино 2:0 Сампдория 2.06 3.75 3.5
31.10  14:30 Интер Милан ... Удинезе 1.35 5.4 8.6
31.10  17:00 Дженоа ... Венеция 1.97 3.65 3.9
31.10  17:00 Фиорентина ... Специя 1.62 4.4 5.2
31.10  17:00 Сассуоло ... Эмполи 1.74 4.2 4.4
31.10  20:00 Салернитана ... Наполи 8.4 5.2 1.37
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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Сегодня, 30 Октября
23:21 · Италия. Серия А
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21:04 · Италия. Серия А
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20:43 · Италия. Серия А
За 98 минут матчей против «Лацио» и «Ювентуса» Симеоне забил 6 голов
18:29 · Италия. Серия А
«Верона» - «Ювентус» - 2:1 (закончен)
18:06 · Италия. Серия А
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