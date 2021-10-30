Поражение от «Вероны» стало для «Ювентуса» вторым подряд

В 11-м туре Серии А «Ювентус» пытался исправиться за провал в игре с «Сассуоло» (1:2), приехав в гости к самой бесшабашной команде лиги, «Вероне». Уже к 14-й минуте туринцы пропустили два мяча после ударов Джованни Симеоне, который сначала здорово сыграл на добивании, а вскоре запустил мяч в девятку. В дальнейшем вся опасность исходила от Симеоне и Пауло Дибалы, который никак не мог попасть в створ, а также зарядил в перекладину. В концовке Уэстон Маккенни отыграл один мяч - 1:2.
У сегодняшних соперников по 15 очков и 7-е место.
Протокол игры
|(1:0) Симеоне Джованни 11'
|(2:0) Симеоне Джованни 14'
|80' Маккенни Уэстон (2:1)
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • Гюнтер Корай • 77'Казале Николо 57' 67' ( Шутало Бошко ( 67') • Фараони Марко • 61'Тамез Адриен 75' ( Бесса Даниэль ( 75') • Велозу Мигель • Лазович Дарко 27' 67' ( Чеккерини Федерико ( 67') • Барак Антонин • Капрари Джанлука • Симеоне Джованни 83' ( Калинич Никола ( 83')
Запасные: Ласанья Кевин • Берарди Алессандро • Четин Мерт • Маньяни Джанджакомо • Канчельери Маттео • Рюэгг Кевин • Хонгла Мартин • Пандур Ивор
Щесны Войцех • Данило Луис • 29'Бонуччи Леонардо • Кьеллини Джорджо • Алекс Сандро 82' ( Пеллегрини Лука ( 82') • Куадрадо Хуан 70' ( Бернардески Федерико ( 70') • Бентанкур Родриго 58' ( Локателли Мануэль ( 58') • Мело Артур 61' 70' ( Кулушевски Деян ( 70') • Рабио Адриен 58' ( Маккенни Уэстон ( 58') • Дибала Пауло • Мората Альваро 77'
Запасные: Пинсольо Карло • Де Лихт Маттайс • Перин Маттиа • Жорже Кайо
30 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
А у нас чё? Как встретили проблему раз - так и в норку. Инфантильный подход какой то у руководителей