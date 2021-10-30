Поражение от «Вероны» стало для «Ювентуса» вторым подряд

В 11-м туре Серии А «Ювентус» пытался исправиться за провал в игре с «Сассуоло» (1:2), приехав в гости к самой бесшабашной команде лиги, «Вероне». Уже к 14-й минуте туринцы пропустили два мяча после ударов Джованни Симеоне, который сначала здорово сыграл на добивании, а вскоре запустил мяч в девятку. В дальнейшем вся опасность исходила от Симеоне и Пауло Дибалы, который никак не мог попасть в створ, а также зарядил в перекладину. В концовке Уэстон Маккенни отыграл один мяч - 1:2.

У сегодняшних соперников по 15 очков и 7-е место.