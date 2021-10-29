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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Ювентуса» Аньелли сообщил, что до сих пор верит в проект Суперлиги

29 Октября 2021 • 13:23 Комментировать
Верона
...
Ювентус
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30.10 19:00

Сегодня состоялась встреча акционеров «Ювентуса», на которую были приглашены журналисты. На ней президент клуба Андреа Аньелли затронул несколько важных тем, в частности рассказал о планах организаторов Суперлиги на ближайшее будущее.

Он заявил, что туринцы потерпели убыток в размере 210 миллионов евро за последний финансовый год, после чего плавно перешел к разговору о новом турнире, намекая на необходимость его создания с целью получить выгоду в коммерческом плане и снова привлечь внимание зрителей к футболу.

«Я не сдался весной, не сдался вчера, и не сдамся завтра. Система требует изменений и «Ювентус» хочет быть частью этих реформ. Сейчас никто не делает ничего для продвижения, поэтому 12 клубов тогда и решились на такой серьезный шаг», - цитирует чиновника Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Аньелли Суперлига
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