Президент «Ювентуса» Аньелли сообщил, что до сих пор верит в проект Суперлиги

Сегодня состоялась встреча акционеров «Ювентуса», на которую были приглашены журналисты. На ней президент клуба Андреа Аньелли затронул несколько важных тем, в частности рассказал о планах организаторов Суперлиги на ближайшее будущее.

Он заявил, что туринцы потерпели убыток в размере 210 миллионов евро за последний финансовый год, после чего плавно перешел к разговору о новом турнире, намекая на необходимость его создания с целью получить выгоду в коммерческом плане и снова привлечь внимание зрителей к футболу.

«Я не сдался весной, не сдался вчера, и не сдамся завтра. Система требует изменений и «Ювентус» хочет быть частью этих реформ. Сейчас никто не делает ничего для продвижения, поэтому 12 клубов тогда и решились на такой серьезный шаг», - цитирует чиновника Football Italia.