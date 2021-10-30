​Аллегри: «Ювентус» сейчас середняк Серии А»

В субботу «Ювентус» потерпел поражение от «Вероны» (1:2) в очередном туре чемпионата Италии. Рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри после игры заявил, что сегодня туринцы являются середняком Серии А.

- Слова сейчас бессмысленны. Мы находимся в плохом состоянии и должны принять тот факт, что сейчас мы являемся середняком Серии А. Мы можем выйти из этой ситуации, проявив больше решимости и качества.

Мы вытащим себя из этой ситуации. Не стоит себя жалеть – это не поможет. Нужно сосредоточиться на том, что нужно сделать, и тогда всё наладится, - сказал Аллегри в эфире DAZN.