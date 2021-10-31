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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» не пропускал так много 60 лет

31 Октября 2021 • 00:49 Комментировать (1)
Верона
2:1
Ювентус
окончен

В субботу «Ювентус» снова разочаровал армию своих поклонников. В гостях у «Вероны» команда Массимилиано Аллегри проиграла со счётом 1:2.

В одиннадцати стартовых турах чемпионата «Ювентус» набрал только 15 очков и при этом пропустил сразу 15 голов. Как сообщает Opta, «старая синьора» в последний раз пропускала так много в одиннадцати стартовых играх чемпионата 60 лет назад – в сезоне 1961/1962. Тогда туринцы в итоге финишировали на 12 позиции.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал, что его команда на сегодняшний день является середняком итальянского чемпионата.

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Ювентус
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Комментарии (1)
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KatyaFomina
31 Октября 2021 в 01:21
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31.10  17:00 Дженоа ... Венеция 1.97 3.65 3.9
31.10  17:00 Фиорентина ... Специя 1.62 4.4 5.2
31.10  17:00 Сассуоло ... Эмполи 1.74 4.2 4.4
31.10  20:00 Салернитана ... Наполи 8.4 5.2 1.37
31.10  22:45 Рома ... Милан 2.43 3.8 2.75
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