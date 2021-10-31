​«Ювентус» не пропускал так много 60 лет

В субботу «Ювентус» снова разочаровал армию своих поклонников. В гостях у «Вероны» команда Массимилиано Аллегри проиграла со счётом 1:2.

В одиннадцати стартовых турах чемпионата «Ювентус» набрал только 15 очков и при этом пропустил сразу 15 голов. Как сообщает Opta, «старая синьора» в последний раз пропускала так много в одиннадцати стартовых играх чемпионата 60 лет назад – в сезоне 1961/1962. Тогда туринцы в итоге финишировали на 12 позиции.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал, что его команда на сегодняшний день является середняком итальянского чемпионата.