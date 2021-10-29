Эвра назвал причины, из-за которых Роналду покинул «Ювентус»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился своими догадками, почему же Криштиану Роналду решил покинуть «Ювентус» прошедшим летом. По словам француза, подобное случилось из-за того, как с португальцем обращались в Италии.

«Почему Криштиану ушел? Ему необходимо чувствовать любовь и уважение. Он понял, что в Турине он становится козлом отпущения всех неудач команды. От Роналду слишком многое требовали, забывая, какую пользу он приносит. Также Массимилиано Аллегри не стоило публично говорить о том, что он не будет использовать КриРо в каждой игре», - приводит слова Эвра издание La Reppublica.

Также француз подчеркнул, что в недавних проблемах «Ювентуса» виновато исключительно руководство.