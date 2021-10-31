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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри закроет «Ювентус» на базе

31 Октября 2021 • 15:47 Комментировать (1)
Верона
2:1
Ювентус
окончен

На фоне двух последних неудачных результатов главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение закрыть команду на базе для проведения мини-сбора. В период с понедельника по субботу футболисты будут сосредоточены на тренировках, не имея возможности отправиться домой к семьям. Об этом стало известно Sky Sport Italia.

В субботу «Ювентус» проиграл в гостях у «Вероны» со счётом 1:2. После игры Массимилиано Аллегри сказал, что на сегодняшний день его команда является середняком чемпионата Италии.

Стоит сказать, что на неделе «Ювентус» будет не только тренироваться. 2 ноября команда проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
31 Октября 2021 в 17:22
Надеюсь будет толк и следующую игру мы выйграем. Я не про Зенит, а про норм команды из серии а.
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