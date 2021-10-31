​Аллегри закроет «Ювентус» на базе

На фоне двух последних неудачных результатов главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение закрыть команду на базе для проведения мини-сбора. В период с понедельника по субботу футболисты будут сосредоточены на тренировках, не имея возможности отправиться домой к семьям. Об этом стало известно Sky Sport Italia.

В субботу «Ювентус» проиграл в гостях у «Вероны» со счётом 1:2. После игры Массимилиано Аллегри сказал, что на сегодняшний день его команда является середняком чемпионата Италии.

Стоит сказать, что на неделе «Ювентус» будет не только тренироваться. 2 ноября команда проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Зенита».