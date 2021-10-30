За 98 минут матчей против «Лацио» и «Ювентуса» Симеоне забил 6 голов

В матче 11-го тура Серии А «Верона» ведёт в счёте 2:0 против «Ювентуса» благодаря голевому дублю Джованни Симеоне. Сын наставника «Атлетико» Диего Симеоне забил на 11-й и 14-й минутах. На неделе он же стал автором покера в ворота «Лацио» (4:1). Примечательно, что за 98 минут Симеоне наколотил сразу 6 мячей в ворота топ-команд Италии.

Аргентинцу 26 лет, до игры с «Лацио» он девять раз в сезоне выходил на поле и отметился всего двумя голами. Джованни Симеоне оценивается в 11 млн евро, его контракт с «Дженоа» рассчитан до конца сезона.

Текстовая трансляция матча «Верона» - «Ювентус» проходит на LiveResult.ru.