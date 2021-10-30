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Чемпионат Италии. Серия А

За 98 минут матчей против «Лацио» и «Ювентуса» Симеоне забил 6 голов

30 Октября 2021 • 20:43 Комментировать
Верона
2:1
Ювентус
окончен

В матче 11-го тура Серии А «Верона» ведёт в счёте 2:0 против «Ювентуса» благодаря голевому дублю Джованни Симеоне. Сын наставника «Атлетико» Диего Симеоне забил на 11-й и 14-й минутах. На неделе он же стал автором покера в ворота «Лацио» (4:1). Примечательно, что за 98 минут Симеоне наколотил сразу 6 мячей в ворота топ-команд Италии.

Аргентинцу 26 лет, до игры с «Лацио» он девять раз в сезоне выходил на поле и отметился всего двумя голами. Джованни Симеоне оценивается в 11 млн евро, его контракт с «Дженоа» рассчитан до конца сезона.

Текстовая трансляция матча «Верона» - «Ювентус» проходит на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Джованни Симеоне
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окончен Аталанта 2:2 Лацио
окончен Верона 2:1 Ювентус
30.10  21:45 Торино ... Сампдория 2.06 3.75 3.5
31.10  14:30 Интер Милан ... Удинезе 1.35 5.4 8.6
31.10  17:00 Дженоа ... Венеция 1.97 3.65 3.9
31.10  17:00 Фиорентина ... Специя 1.62 4.4 5.2
31.10  17:00 Сассуоло ... Эмполи 1.74 4.2 4.4
31.10  20:00 Салернитана ... Наполи 8.4 5.2 1.37
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Сегодня, 30 Октября
21:04 · Италия. Серия А
Поражение от «Вероны» стало для «Ювентуса» вторым подряд
20:43 · Италия. Серия А
За 98 минут матчей против «Лацио» и «Ювентуса» Симеоне забил 6 голов
18:29 · Италия. Серия А
«Верона» - «Ювентус» - 2:1 (закончен)
18:06 · Италия. Серия А
Кокорина нет в заявке на матч со «Специей»
17:57 · Италия. Серия А
«Лацио» обыграл «Аталанту», Миранчук остался в запасе 3
16:04 · Италия. Серия А
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Лацио»
15:40 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Лацио» - 2:2 (закончен)
12:30 · Италия. Серия А
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