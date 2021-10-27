Кавазашвили: Алексей Миранчук до 30 лет просидит в запасе и вернётся в Россию

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что у Алексея Миранчука нет шансов заиграть на высоком уровне в европейском чемпионате, в частности в Серии А. Эксперт назвал причины, из-за которых полузащитник не может закрепиться в «Аталанте».

По его словам, у футболиста слишком непростой характер. Кавазашвили сравнил полузащитника с другим российским легионером, Александром Головиным. «Головин — мужик, он злой по-спортивному, а Миранчук — избалованный судьбой мальчик, аристократ. Не боец вообще. Нет у него русской жилки», - цитирует специалиста Sport24.

Кавазашвили уверен, что Миранчук до 30 лет будет сидеть в запасе в итальянском клубе, а потом вернется доигрывать обратно в российскую Премьер-лигу. Напомним, что футболист в текущем сезоне редко пользуется доверием наставника Джан Пьеро Гасперини.