Скаут Серии А: «Алексею Миранчуку нужно уходить в клуб, который находится ближе к первой семёрке»

В последнее время будущее Алексея Миранчука в «Аталанте» все чаще стает темой для обсуждений в итальянской прессе. Россиянин раз за разом проваливает матчи и получает одни из самых низких оценок, из-за чего вполне вероятно может отправиться в аренду.

Однако, скаут местного чемпионата Алекс Великих считает, что полузащитнику надо рассматривать варианты с теми клубами, которые не будут вести борьбу за выживание.

«Не считаю, что Алексею стоит уходить в команды из низа турнирной таблицы. Они будут бороться за очки, больше игры от обороны. Если уходить зимой в аренду, то в клуб, который находится в середине таблицы, ближе к первой семерке», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Свою точку зрения Великих объясняет тем, что эти коллективы не будут испытывать давления за показанные результаты, в следствии чего Миранчук сможет получать постоянную игровую практику.