Миранчук снова стал худшим игроком «Аталанты»

Во втором матче подряд россиянин Алексей Миранчук признан худшим игроком встречи.

На прошлых выходных бергамаски встречались с «Удинезе» в рамках 9-го тура итальянского первенства и сыграли вничью 1:1. Полузащитник сборной России в очередной раз оказался в резерве и вышел на поле только по ходу второго тайма.

Сразу несколько авторитетных изданий на Апеннинах в негативном ключе оценили игру Миранчука. Так, от Tuttomecratoweb хавбек получил оценку 5,5, как и ещё несколько игроков команды Гасперини. TuttoAtalanta и Eurosport оценили игру россиянина ещё более низким баллом – 5,0.

К слову, в проигранном матче с «Манчестер Юнайтед» Алексей Миранчук также получил худшие баллы в команде.