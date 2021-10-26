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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук снова стал худшим игроком «Аталанты»

26 Октября 2021 • 10:00 Комментировать (4)
Аталанта
1:1
Удинезе
окончен

Во втором матче подряд россиянин Алексей Миранчук признан худшим игроком встречи.

На прошлых выходных бергамаски встречались с «Удинезе» в рамках 9-го тура итальянского первенства и сыграли вничью 1:1. Полузащитник сборной России в очередной раз оказался в резерве и вышел на поле только по ходу второго тайма.

Сразу несколько авторитетных изданий на Апеннинах в негативном ключе оценили игру Миранчука. Так, от Tuttomecratoweb хавбек получил оценку 5,5, как и ещё несколько игроков команды Гасперини. TuttoAtalanta и Eurosport оценили игру россиянина ещё более низким баллом – 5,0.

К слову, в проигранном матче с «Манчестер Юнайтед» Алексей Миранчук также получил худшие баллы в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Антиукр
26 Октября 2021 в 10:41
Был момент в матче ,где Миранчук выходил на ворота и мог бы пробить ,но он сделал пас и получился обрез ,после чего произошла контратака ,где Ловато чуть не срезал в свои ворота .Это о том о чём говорил Гасперини ,что у Алёши не хватает смелости и он стесняется брать игру на себя ,вот и имеет такие оценки ,всё по честному.
Spirit
26 Октября 2021 в 10:32
Странно, что Гасперини вообще его выпустил на поле?
Overkill666
26 Октября 2021 в 10:25
ну так он в резерве сидит постоянно. в прошлом сезоне джокером несколько раз выступил, все равно Гасп не ставил в состав его практически. так и форму растерять можно...
Spirit
26 Октября 2021 в 10:34
Надо для начала доказать, что ты достоин основы - это не РПЛ! А там надо свой уровень подтверждать каждый день! Вон Шомуродов уже в Роме на замену выходит, а этот все лавку полирует и губы надувает как девочка!
Посмотрим заиграет ли он в Соссуол, если уйдет туда в аренду?
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