Алексей Миранчук отметился первым результативным действием в текущем сезоне Серии А

Сегодня полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в восьмой раз подряд остался на скамейке для запасных на поединок команды в итальянском первенстве. Однако, россиянин вышел на футбольное поле на последние десять минут, сумев даже отметиться результативным действием.

На пятой компенсированной минуте Миранчук отдал голевую передачу на Йосипа Иличича – это первый ассист игрока в сезоне, который помог установить окончательный счет 1:3 в пользу клуба из Бергамо. Голами в Серии А хавбеку пока отличиться так и не удалось.

Стоит добавить, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии у россиянина всего 215 сыгранных минут, а местная пресса прогнозирует футболисту уход в аренду в ближайшее зимнее трансферное окно.