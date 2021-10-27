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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук отметился первым результативным действием в текущем сезоне Серии А

27 Октября 2021 • 22:30 Комментировать
Сампдория
1:3
Аталанта
окончен

Сегодня полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в восьмой раз подряд остался на скамейке для запасных на поединок команды в итальянском первенстве. Однако, россиянин вышел на футбольное поле на последние десять минут, сумев даже отметиться результативным действием.

На пятой компенсированной минуте Миранчук отдал голевую передачу на Йосипа Иличича – это первый ассист игрока в сезоне, который помог установить окончательный счет 1:3 в пользу клуба из Бергамо. Голами в Серии А хавбеку пока отличиться так и не удалось.

Стоит добавить, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии у россиянина всего 215 сыгранных минут, а местная пресса прогнозирует футболисту уход в аренду в ближайшее зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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