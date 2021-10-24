​Гасперини после красной карточки призвал судей говорить в СМИ

Тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку на последних минутах матча с «Удинезе», котором его команда упустила победу (1:1).

- Я не злился и понятия не имею, почему меня удалили. Я ничего не сказал и увидел перед собой красную карточку. Судьи – это большая проблема. На нашей скамейке никто ни на что не жаловался, - сказал Гасперини Sky Sport Italia.

Проблема в том, что судьи ничего не объясняют и не признают ошибки. Они тоже профессионалы, как и мы, так что пускай они тоже говорят в СМИ. Я понятия не имею, что судье послышалось или показалось», - сказал тренер «Аталанты».