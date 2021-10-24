«Аталанта» с Миранчуком на 90-й минуте упустила победу над «Удинезе»

Воскресная часть матчей в Серии А стартовала с поединка «Аталанты» и «Удинезе». У бергамасков не было тотального преимущества по количеству моментов. Стороны обменялись попаданиями в штанги, а в начале второго тайма Руслан Малиновский пушечным ударом открыл счет - 1:0. Алексей Миранчук получил шанс проявить себя на 64-й минуте. В компенсированное время за спор с арбитром Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку, а его команда упустила победу. Спасителем гостей стал Бету - 1:1.

«Аталанта» с 15 очками настигла «Рому» на пятом месте.