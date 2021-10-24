«Аталанта» с Миранчуком на 90-й минуте упустила победу над «Удинезе»

Воскресная часть матчей в Серии А стартовала с поединка «Аталанты» и «Удинезе». У бергамасков не было тотального преимущества по количеству моментов. Стороны обменялись попаданиями в штанги, а в начале второго тайма Руслан Малиновский пушечным ударом открыл счет - 1:0. Алексей Миранчук получил шанс проявить себя на 64-й минуте. В компенсированное время за спор с арбитром Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку, а его команда упустила победу. Спасителем гостей стал Бету - 1:1.
«Аталанта» с 15 очками настигла «Рому» на пятом месте.
Протокол игры
|(1:0) Малиновский Руслан 57'
|90' Гомеш Бету (1:1)
Муссо Хуан • Ловато Маттео • 75'Паломино Хосе • Де Рон Мартен • Дзаппакоста Давиде • Пашалич Марио 74' ( Коопмейнерс Теун ( 74') • Фройлер Ремо • Пеццелла Джузеппе • 79'Малиновский Руслан 86' ( Скальвини Джорджио ( 86') • Иличич Йосип 64' ( Муриэль Луис ( 64') • Сапата Дуван 64' ( Миранчук Алексей ( 64')
Запасные: Спортьелло Марко • Пикколи Роберто • Росси Франческо
Сильвестри Марко • Бекао Родриго • Нюйтинк Брэм 82' ( Форестьери Фернандо ( 82') • Самир Каэтано • 17'Стрюгер-Ларсен Йенс 77' ( Соппи Брэндон ( 77') • Молина Науэль 64' ( Саксесс Исаак ( 64') • Уолас Соуза • Макенго Жан-Виктор 64' ( Арслан Толгай-Али ( 64') • Удоги Дестини • Пуссетто Игнасио 58' 76' ( Самарджич Лазар ( 76') • Гомеш Бету
Запасные: Де Майо Себастьян • Карнелос Маттео • Яяло Мато • Паделли Даниэле • Перес Неуэн • Зеегелаар Марвин • Несторовски Илья
24 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
с аталантой
которая ему помогала