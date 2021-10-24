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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» с Миранчуком на 90-й минуте упустила победу над «Удинезе»

24 Октября 2021 • 15:28 Комментировать (1)
Аталанта
1:1
Удинезе
окончен

Воскресная часть матчей в Серии А стартовала с поединка «Аталанты» и «Удинезе». У бергамасков не было тотального преимущества по количеству моментов. Стороны обменялись попаданиями в штанги,  а в начале второго тайма Руслан Малиновский пушечным ударом открыл счет - 1:0. Алексей Миранчук получил шанс проявить себя на 64-й минуте. В компенсированное время за спор с арбитром Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку, а его команда упустила победу. Спасителем гостей стал Бету - 1:1.

«Аталанта» с 15 очками настигла «Рому» на пятом месте.

Протокол игры  
Аталанта 1:1 Удинезе
(1:0) Малиновский Руслан 57'    
    90' Гомеш Бету (1:1)
Муссо Хуан Ловато Маттео   75' Паломино Хосе Де Рон Мартен Дзаппакоста Давиде Пашалич Марио   74' (Коопмейнерс Теун (   74') Фройлер Ремо Пеццелла Джузеппе   79' Малиновский Руслан   86' (Скальвини Джорджио (   86') Иличич Йосип   64' (Муриэль Луис (   64') Сапата Дуван   64' (Миранчук Алексей (   64')
Запасные: Спортьелло Марко Пикколи Роберто Росси Франческо
Сильвестри Марко Бекао Родриго Нюйтинк Брэм   82' (Форестьери Фернандо (   82') Самир Каэтано   17' Стрюгер-Ларсен Йенс   77' (Соппи Брэндон (   77') Молина Науэль   64' (Саксесс Исаак (   64') Уолас Соуза Макенго Жан-Виктор   64' (Арслан Толгай-Али (   64') Удоги Дестини Пуссетто Игнасио   58'   76' (Самарджич Лазар (   76') Гомеш Бету
Запасные: Де Майо Себастьян Карнелос Маттео Яяло Мато Паделли Даниэле Перес Неуэн Зеегелаар Марвин Несторовски Илья
24 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Skywoker
24 Октября 2021 в 15:34
опять миранчук упустил победу
с аталантой
которая ему помогала
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окончен Аталанта 1:1 Удинезе 1.51 4.8 5.8
Идет 54 минута Верона 2:1 Лацио 3.3 3.8 2.11
Идет 54 минута Фиорентина 3:0 Кальяри 1.66 4.2 5
24.10  19:00 Рома ... Наполи 2.75 3.7 2.47
24.10  21:45 Интер Милан ... Ювентус 2.34 3.7 2.95
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