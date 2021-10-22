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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист ждёт продажи Миранчука зимой

22 Октября 2021 • 16:01 Комментировать
Аталанта
...
Удинезе
1.37 5.10 8.00
24.10 13:30

Симоне Форнони выразил мнение, что «Аталанта» должна избавиться от российского хавбека Алексея Миранчука уже во время ближайшего трансферного окна.

«Миранчук больше не входит в планы «Аталанты». По крайней мере, при Джан Пьеро Гасперини. Он неубедителен в тактическом плане. Команда покинула «Олд Траффорд» с полным ощущением, что в январе любой может прийти к бергамаскам с предложением по полузащитнику», - цитирует Форнони CalcioAtalanta.

Журналист добавил, что Алексей Миранчук не справляется с возложенными на него функциями джокера в текущем сезоне, а потраченные на его трансфер 15 миллионов евро всё ещё не окупились.

Ранее российский легионер «богини» установил рекорд скорости в текущем сезоне Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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