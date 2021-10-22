Итальянский журналист ждёт продажи Миранчука зимой

Симоне Форнони выразил мнение, что «Аталанта» должна избавиться от российского хавбека Алексея Миранчука уже во время ближайшего трансферного окна.

«Миранчук больше не входит в планы «Аталанты». По крайней мере, при Джан Пьеро Гасперини. Он неубедителен в тактическом плане. Команда покинула «Олд Траффорд» с полным ощущением, что в январе любой может прийти к бергамаскам с предложением по полузащитнику», - цитирует Форнони CalcioAtalanta.

Журналист добавил, что Алексей Миранчук не справляется с возложенными на него функциями джокера в текущем сезоне, а потраченные на его трансфер 15 миллионов евро всё ещё не окупились.

Ранее российский легионер «богини» установил рекорд скорости в текущем сезоне Лиги чемпионов.