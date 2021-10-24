Гасперини пожаловался на плотный график футболистов

«Аталанте» снова не удалось удержать победу, ведя в счете – клуб из Бергамо сегодня на последней минуте потерял три очка в игре с «Удинезе». Одной из главных причин неудовлетворительных результатов в последнее время наставник команды Джан Пьеро Гасперини считает кадровую ситуацию.

«У нас много травм, не можем рассчитывать на нескольких ключевых игроков. Мы играем слишком много матчей, этот график – абсурдный. Еще и международные паузы каждый месяц. У футболистов нет времени на восстановление», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, что Гасперини был удален в концовке встречи с «Удинезе», повздорив с бригадой арбитров.