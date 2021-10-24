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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини пожаловался на плотный график футболистов

24 Октября 2021 • 18:43 Комментировать
Аталанта
1:1
Удинезе
окончен

«Аталанте» снова не удалось удержать победу, ведя в счете – клуб из Бергамо сегодня на последней минуте потерял три очка в игре с «Удинезе». Одной из главных причин неудовлетворительных результатов в последнее время наставник команды Джан Пьеро Гасперини считает кадровую ситуацию.

«У нас много травм, не можем рассчитывать на нескольких ключевых игроков. Мы играем слишком много матчей, этот график – абсурдный. Еще и международные паузы каждый месяц. У футболистов нет времени на восстановление», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, что Гасперини был удален в концовке встречи с «Удинезе», повздорив с бригадой арбитров.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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окончен Аталанта 1:1 Удинезе
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Идет 49 минута Рома 0:0 Наполи 2.75 3.7 2.47
24.10  21:45 Интер Милан ... Ювентус 2.34 3.7 2.95
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