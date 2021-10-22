Агент Селюк сомневается в возвращении Миранчука в «Локомотив»

Известный в широких кругах футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением, каким командам подошёл бы Алексей Миранчук. Российский полузащитник может попрощаться с «Аталантой» уже во время зимнего трансферного окна.

Селюк вновь заявил, что итальянский чемпионат стилистически не подходит россиянину. По его мнению, Миранчук лучше смотрелся бы в Ла Лиге.

В интервью изданию «ВсёПроСпорт» агент назвал клубы, которым бы Алексей Миранчук мог бы помочь: «Лучше куда-нибудь в «Спартак», «Зенит», ЦСКА, что-нибудь. Но он больше, мне кажется, в спартаковском стиле играет».

В текущем сезоне Алексей Миранчук отличился одним ассистом в шести играх за «Аталанту».