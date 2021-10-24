​Миранчук опять вне стартового состава «Аталанты» - россиянин не играл в Серии А больше месяца

В воскресенье в чемпионате Италии «Аталанта» будет принимать «Удинезе». Российский хавбек Алексей Миранчук снова не попал в стартовый состав команды из Бергамо. Джан Пьеро Гасперини предпочёл использовать в группе атаки Руслана Малиновского, Йосипа Иличича и Дувана Сапату.

Стоит сказать, что Алексей Миранчук в последний раз выходил на поле в Серии А 18 сентября в игре против «Салернитаны». С тех пор россиянин проводил по 90 минут на скамейке запасных в четырёх матчах чемпионата.

Следить за игрой «Аталанта» - «Удинезе» можно будет в текстовой трансляции.