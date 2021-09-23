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Эрнандес: «Милан» хочет выиграть скудетто»

23 Сентября 2021 • 11:25 Комментировать (1)
Специя
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Милан
6.40 4.40 1.50
25.09 16:00

Фланговый защитник Тео Эрнандес, правами на которого владеет «Милан», поведал о целях команды на сезон-2021/2022.

«Команда стала намного сильнее. Теперь наша цель – победа в каждом поединке. Хотим выиграть золотые медали в этом сезоне», - передает слова французского футболиста Football-Italia.

После пяти проведенных туров «россонери» набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий поединок миланский коллектив проведет на выезде против «Специи». Встреча состоится в субботу, 25 сентября.

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Милан Тео Эрнандес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
23 Сентября 2021 в 11:40
Одних хотелок маловасто будет ) Надо укрепляться квалифицированными игроками ,а не всякой шушарой .Нынешний состав Милана на сегодняшний день среднестатистический . Тем более играть придётся на 2 фронта ,что не есть хорошо для Милана .И вероятность кратно снизится выиграть чемпионат.
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