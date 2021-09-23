Эрнандес: «Милан» хочет выиграть скудетто»

Фланговый защитник Тео Эрнандес, правами на которого владеет «Милан», поведал о целях команды на сезон-2021/2022.

«Команда стала намного сильнее. Теперь наша цель – победа в каждом поединке. Хотим выиграть золотые медали в этом сезоне», - передает слова французского футболиста Football-Italia.

После пяти проведенных туров «россонери» набрали 13 баллов и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий поединок миланский коллектив проведет на выезде против «Специи». Встреча состоится в субботу, 25 сентября.