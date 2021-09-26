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Серия А

​Пиоли: «Несправедливо, что поля разные по размеру»

26 Сентября 2021 • 11:25 Комментировать
Специя
1:2
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после субботней гостевой победы над «Специей» с результатом 2:1 высказался по поводу размеров поля.

На стадионе «Специи» ширина футбольного поля составляет 65 метров вместо привычных 68 метров.

«Я волновался перед игрой, потому что размер поля не соответствует стилю нашей игры. Честно говоря, я считаю несправедливым, что на разных стадионах Серии А поля разные по размеру», - высказался Пиоли для DAZN.

Стоит сказать, что на стадионах самой высокой категории размер поля одинаков – 105 метров на 68 метров.

На текущий момент «Милан» является лидером Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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