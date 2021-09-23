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Серия А

Жиру тренируется без ограничений

23 Сентября 2021 • 18:49 Комментировать
Специя
...
Милан
6.40 4.40 1.50
25.09 16:00

Французский форвард «Милана» Оливье Жиру вернулся в общую группу «россонери» и готовится вместе с остальной командой к матчу 6-го тура Серии А.

Поступили радостные новости для всех поклонников вице-чемпионов Италии. По сведениям Sky Sport Italia, Оливье Жиру пребывает на грани возвращения в стартовый состав своей команды. 34-летний голеадор приступил к тренировочным занятием в общей группе. Девятый номер «Милана» работал наравне с другими своими одноклубниками, что позволяет говорить о его вероятном включении в заявку «дьяволов» на предстоящий матч со «Специей».

Напомним, что в рамках текущего сезона Оливье Жиру успел провести 3 матча за «красно-чёрных», забив в них дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Оливье Жиру
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