Жиру тренируется без ограничений

Французский форвард «Милана» Оливье Жиру вернулся в общую группу «россонери» и готовится вместе с остальной командой к матчу 6-го тура Серии А.

Поступили радостные новости для всех поклонников вице-чемпионов Италии. По сведениям Sky Sport Italia, Оливье Жиру пребывает на грани возвращения в стартовый состав своей команды. 34-летний голеадор приступил к тренировочным занятием в общей группе. Девятый номер «Милана» работал наравне с другими своими одноклубниками, что позволяет говорить о его вероятном включении в заявку «дьяволов» на предстоящий матч со «Специей».

Напомним, что в рамках текущего сезона Оливье Жиру успел провести 3 матча за «красно-чёрных», забив в них дважды.