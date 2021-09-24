​Пиоли призывает внедрить в футбол правила из баскетбола

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выступил за внедрение в футбол некоторых правил, которые существуют в баскетболе.

«Если мы хотим видеть больше атакующего футбола, нужно ввести правило, согласно которому нельзя возвращать мяч на свою половину поля, если вы пересекли центральную линию», - слова Пиоли приводит Mirror.

Стефано Пиоли также поддерживает тайм-ауты и «чистое время». Интересно, что в недавней игре «Милана» и «Ювентуса» «чистое время» (время, когда мяч был непосредственно в игре) составило 48 минут из 95 общих.

В субботу, 25 сентября, «Милан» проведёт гостевой поединок чемпионата Италии против «Специи».