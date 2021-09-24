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​Пиоли призывает внедрить в футбол правила из баскетбола

24 Сентября 2021 • 19:51 Комментировать (4)
Специя
...
Милан
6.40 4.40 1.50
Через 17 ч. 56 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выступил за внедрение в футбол некоторых правил, которые существуют в баскетболе.

«Если мы хотим видеть больше атакующего футбола, нужно ввести правило, согласно которому нельзя возвращать мяч на свою половину поля, если вы пересекли центральную линию», - слова Пиоли приводит Mirror.

Стефано Пиоли также поддерживает тайм-ауты и «чистое время». Интересно, что в недавней игре «Милана» и «Ювентуса» «чистое время» (время, когда мяч был непосредственно в игре) составило 48 минут из 95 общих.

В субботу, 25 сентября, «Милан» проведёт гостевой поединок чемпионата Италии против «Специи».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
24 Сентября 2021 в 21:17
Если мы хотим смотреть более зрелищный футбол , я предлагаю внедрить некоторые правила из UFC, например болевые и удушающие и ещё тейкдауны , и тогда будет интересно смотреть все 90 минут. )))) Ну а если серьезно то у некоторых уже маразм по поводу зрелищности . Человек понимающий ,что такое футбол смотрит матчи и оценивает их зрелищность не только количеством голов но и процессом самой борьбы , тактическое противостояние . Мне лично как болельщику который смотрит футбол 20+ лет не интересно было смотреть как Бавария разрывала Бохум на протяжении всех 90 минут, игравшие в этом же туре Штутгарт и Байер Л. показали действительно интересную игру. Да и матч Ювентус Милан назвать скучным может только сторонний глор. Единственное что на мой взгляд может помочь в борьбе с затягиванием времени и сбиванием темпа это штрафное время для игроков которые просят медицинской помощи. Практически во всех матчах игрок валится на газон и просит помочь ему, врачи пару минут его массируют на поле а затем медленно уйдя за пределы он в туже секунду просится назад в игру. Просто ввести правило те кто просит мед. помощь должны минимум 3 минуты провести вне игры, для человека которому действительно нужна мед. помощь эти 3 минуты будут уходить на её оказание,а те кто симулирует оставит свою команду в меньшинстве и в этой затяжки не будет смысла.
Beorn_n
24 Сентября 2021 в 20:34
Пусть идет тренировать баскетбольную команду и не лезет в футбол.
K.karitch
24 Сентября 2021 в 19:57
Дурь забористая у чувака.
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25.09  16:00 Специя ... Милан 5.8 4.7 1.53
25.09  19:00 Интер Милан ... Аталанта 2.24 3.75 3.05
25.09  21:45 Дженоа ... Верона 2.85 3.45 2.5
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