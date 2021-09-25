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Серия А

​Представители семьи Мальдини забивают за «Милан» уже в третьем поколении

25 Сентября 2021 • 19:06 Комментировать
Специя
1:2
Милан
окончен

В субботу вечером «Милан» отпраздновал победу в гостевом матче чемпионата Италии против «Специи» (2:1). Открыть счёт в этой игре удалось 19-летнему Даниэлю Мальдини. Это был его первый гол за «россонери».  

Даниэле Мальдини является сыном Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, которые являются легендами «Милана». Семья Мальдини стала первой, чьи представители отмечались голами за один клуб в чемпионате Италии уже в третьем поколении, сообщает Football Italia. 

На текущий момент «Милан» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии. В шести прошедших матчах Серии А «россонери» набрали 16 очков.

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Милан Паоло Мальдини Чезаре Мальдини Даниэль Мальдини
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