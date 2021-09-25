​Представители семьи Мальдини забивают за «Милан» уже в третьем поколении

В субботу вечером «Милан» отпраздновал победу в гостевом матче чемпионата Италии против «Специи» (2:1). Открыть счёт в этой игре удалось 19-летнему Даниэлю Мальдини. Это был его первый гол за «россонери».

Даниэле Мальдини является сыном Паоло Мальдини и внуком Чезаре Мальдини, которые являются легендами «Милана». Семья Мальдини стала первой, чьи представители отмечались голами за один клуб в чемпионате Италии уже в третьем поколении, сообщает Football Italia.

На текущий момент «Милан» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии. В шести прошедших матчах Серии А «россонери» набрали 16 очков.