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Серия А

«Милан» едва не упустил победу в матче со «Специей»

25 Сентября 2021 • 17:57 Комментировать
Специя
1:2
Милан
окончен

В матче шестого тура Серии А «Милан» отправился на выезд к «Специи». «Россонери» били по воротам гораздо чаще, и одна такая попытка в начале второго тайма стала голевой. Даниэль Мальдини головой вколотил мяч в сетку после флангового прорыва Пьера Калюлю. В концовке Даниэле Верде с помощью рикошетов счет сравнял, но соперник ушел от ничьей, это неприкрытый Браим Диас с центра штрафной принес победу (2:1) и первое место для «россонери».

Протокол игры  
Специя 1:2 Милан
80' Верде Даниэле (1:1)  

48' Мальдини Даниэль (0:1)

86' Диас Браим (1:2)
Зут Йерун Амьен-Аду Кельвен Христов Петко Николау Димитрис Бастони Симоне Бурабия Мехди Сала Джакопо   25'   65' (Верде Даниэле (   65') Антист Жанис   65' (Манай Рей (   65') Маджоре Джулио   64' (Феррер Сальвадор (   64') Гьяси Эммануэль   79' (Стрелец Давид (   79') Нзола М'Бала
Запасные: Кивиор Якуб Сальседо Эдди Подгоряну Суф Проведель Иван
Меньян Майк Калюлю Пьер   72' (Калабрия Давиде (   72') Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес Тонали Сандро Кесси Франк Салемакерс Алексис Мальдини Даниэль   58'   59' (Беннасер Исмаэль (   59') Ребич Анте   46' (Пеллегри Пьетро (   46') Жиру Оливье   46' (Леау Рафаэл (   46')
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Конти Андреа Кастильехо Самуэль Диас Браим Юнгдал Андреас Татарушану Чиприан
25 сентября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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25.09  19:00 Интер Милан ... Аталанта 2.24 3.75 3.05
25.09  21:45 Дженоа ... Верона 2.85 3.45 2.5
26.09  13:30 Ювентус ... Сампдория 1.35 5.6 8.2
26.09  16:00 Сассуоло ... Салернитана 1.51 4.7 6
26.09  16:00 Удинезе ... Фиорентина 2.65 3.5 2.7
26.09  16:00 Эмполи ... Болонья 2.55 3.65 2.7
26.09  19:00 Лацио ... Рома 2.37 3.8 2.8
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