«Милан» едва не упустил победу в матче со «Специей»

В матче шестого тура Серии А «Милан» отправился на выезд к «Специи». «Россонери» били по воротам гораздо чаще, и одна такая попытка в начале второго тайма стала голевой. Даниэль Мальдини головой вколотил мяч в сетку после флангового прорыва Пьера Калюлю. В концовке Даниэле Верде с помощью рикошетов счет сравнял, но соперник ушел от ничьей, это неприкрытый Браим Диас с центра штрафной принес победу (2:1) и первое место для «россонери».