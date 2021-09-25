«Милан» едва не упустил победу в матче со «Специей»

В матче шестого тура Серии А «Милан» отправился на выезд к «Специи». «Россонери» били по воротам гораздо чаще, и одна такая попытка в начале второго тайма стала голевой. Даниэль Мальдини головой вколотил мяч в сетку после флангового прорыва Пьера Калюлю. В концовке Даниэле Верде с помощью рикошетов счет сравнял, но соперник ушел от ничьей, это неприкрытый Браим Диас с центра штрафной принес победу (2:1) и первое место для «россонери».
Протокол игры
|80' Верде Даниэле (1:1)
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48' Мальдини Даниэль (0:1)
86' Диас Браим (1:2)
Зут Йерун • Амьен-Аду Кельвен • Христов Петко • Николау Димитрис • Бастони Симоне • Бурабия Мехди • Сала Джакопо 25' 65' ( Верде Даниэле ( 65') • Антист Жанис 65' ( Манай Рей ( 65') • Маджоре Джулио 64' ( Феррер Сальвадор ( 64') • Гьяси Эммануэль 79' ( Стрелец Давид ( 79') • Нзола М'Бала
Запасные: Кивиор Якуб • Сальседо Эдди • Подгоряну Суф • Проведель Иван
Меньян Майк • Калюлю Пьер 72' ( Калабрия Давиде ( 72') • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Тонали Сандро • Кесси Франк • Салемакерс Алексис • Мальдини Даниэль 58' 59' ( Беннасер Исмаэль ( 59') • Ребич Анте 46' ( Пеллегри Пьетро ( 46') • Жиру Оливье 46' ( Леау Рафаэл ( 46')
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Конти Андреа • Кастильехо Самуэль • Диас Браим • Юнгдал Андреас • Татарушану Чиприан
25 сентября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).