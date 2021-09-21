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​Жиру не сыграет против «Венеции»

21 Сентября 2021 • 19:54 Комментировать
Милан
...
Венеция
1.25 6.20 11.00
22.09 21:45

Нападающий «Милана» Оливье Жиру покинул базу клуба ещё до окончания вторничного тренировочного занятия, сообщает Sky Sport Italia. Французский футболист пока не восстановился после повреждения спины, полученной им в поединке против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Таким образом, Оливье Жиру не сможет помочь «Милану» в ближайшем матче против «Венеции», который пройдёт уже в среду, 22 сентября.

Добавим, что в сезоне 2021/2022 Оливье Жиру провёл за «Милан» три матча, в которых забил два гола.

После четырёх туров чемпионата Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице с десятью очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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