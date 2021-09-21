​Жиру не сыграет против «Венеции»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру покинул базу клуба ещё до окончания вторничного тренировочного занятия, сообщает Sky Sport Italia. Французский футболист пока не восстановился после повреждения спины, полученной им в поединке против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Таким образом, Оливье Жиру не сможет помочь «Милану» в ближайшем матче против «Венеции», который пройдёт уже в среду, 22 сентября.

Добавим, что в сезоне 2021/2022 Оливье Жиру провёл за «Милан» три матча, в которых забил два гола.

После четырёх туров чемпионата Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице с десятью очками в активе.