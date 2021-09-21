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Серия А

Гуллит: «Милану» ещё рано бороться за Скудетто»

21 Сентября 2021 • 20:49 Комментировать
Милан
...
Венеция
1.25 6.20 11.00
Через 23 ч. 42 мин.

Бывший футболист «Милана» Рууд Гуллит прокомментировал выступления «россонери» под руководством Стефано Пиоли, а также оценил шансы команды на завоевание титула Серии А.

Отвечая на вопрос о перспективах «Милана» в разговоре с журналистами Corriere dello Sport, голландец подметил, что клуб пока не готов навязать конкуренцию другим представителям итальянского чемпионата. «Им ещё рано бороться за Скудетто. Надеюсь, они уже довольны возвращением в Лигу чемпионов, а о более значимых свершениях стоит подумать позже, когда коллектив будет по-настоящему сплочен», - заявил Гуллит.

Стоит добавить, что «Милан» в последний раз ставал триумфатором Серии А еще в 2011 году.

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Милан Рууд Гуллит
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