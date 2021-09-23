Тренер «Венеции»: «Между нами и «Миланом» разница в два дивизиона»

Паоло Дзанетти , коуч «Венеции», прокомментировал поражение своих подопечных в игре пятого тура Серии А против «Милана» со счётом 0:2.

«Не на что жаловаться. Команда сделала всё, что было в её силах. Действуя преимущество в обороне, вы рискуете пропустить.

Выиграть в подобном матче можно только в том случае, если получается использовать возможности, предоставленные соперником.

Хотели реализовать много вещей. Но между нами и «Миланом» разница в два дивизиона», - цитирует Паоло Дзанетти Sky Sport Italia.

Проиграв в пятом туре чемпионата, «Венеция» опустилась в зону вылета, имея всего 3 очка в активе.