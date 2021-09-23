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Серия А

Салемакерс: «Доверие со стороны тренера помогает мне расти»

23 Сентября 2021 • 15:24 Комментировать
Милан
2:0
Венеция
окончен

Алексис Салемакерс прокомментировал успех «Милана» в поединке пятого тура Серии А против «Венеции» (2:0). Бельгиец появился на поле со скамейки и сразу же отличился ассистом на Тео Эрнандеса.

«Я стремился помочь команде выиграть. Футболисты, вышедшие на замену, проявили себя с лучшей стороны.

Работа тренера и доверие ко мне с его стороны помогают мне расти. Мы в коллективе много общаемся между собой, у нас очень молодой средний возраст. Такая среда имеет огромное значение», - подчеркнул Салемакерс в беседе со Sky Sport Italia.

Ранее тренер «Венеции» заявил, что между его клубом и «Миланом» разница в два дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Венеция Алексис Салемакерс
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