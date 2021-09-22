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Серия А

«Милан» уверенно одолел «Венецию»

22 Сентября 2021 • 23:47 Комментировать
Кальяри
0:2
Эмполи
окончен

После двух неудач «Милан» вернулся на победный путь, в матче пятого тура Серии А, одолев «Венецию» на «Сан-Сиро». «Россонери» превратили свой перевес в голы в заключительной трети матча благодаря голам Браима Диаса и Тео Эрнандеса - 2:0. Миланцы с 13 очками лидируют вместе с соседями по городу.

С таким же счетом «Эмполи» переиграл «Кальяри».

Протокол игры  
Кальяри 0:2 Эмполи
    29' Ди Франческо Федерико (0:1)
    69' Штулац Лео (0:2)
Краньо Алессио Валюкевич Себастьян   70' (Касерес Мартин (   70') Чеппители Лука   84' (Паволетти Леонардо (   84') Карбони Андреа   46' (Стротман Кевин (   46') Ликояннис Хараламбос   77' (Перейро Гастон (   77') Нандес Найтан   90' Марин Рэзван Дейола Алессандро   46' (Годин Диего (   46'   75') Далберт Эстеван Педро Жоао Кейта Бальде
Запасные: Белланова Рауль Giorgio Altare Грасси Альберто Радунович Борис Олива Кристиан Фариас Диего Арести Симоне
Викарио Гульельмо Стоянович Петар   64' (Исмайли Ардиан (   64') Романьоли Симоне Вити Маттиа Марчицца Риккардо Хаас Николас   83' (Байрами Недим (   83') Риччи Самуэле   64' (Штулац Лео (   64') Журковски Шимон   21' Хендерсон Лиам Ди Франческо Федерико   83' (Аслани Кристьян (   83') Пинамонти Андреа   87' (Ла Мантия Андреа (   87')
Запасные: Луперто Себастьяно Манкузо Леонардо Фурлан Якопо Кутроне Патрик Паризи Фабьяно Бальданци Томмазо
22 сентября. Стадион "Unipol Domus".

 

Протокол игры  
Кальяри 0:2 Эмполи
    29' Ди Франческо Федерико (0:1)
    69' Штулац Лео (0:2)
Краньо Алессио Валюкевич Себастьян   70' (Касерес Мартин (   70') Чеппители Лука   84' (Паволетти Леонардо (   84') Карбони Андреа   46' (Стротман Кевин (   46') Ликояннис Хараламбос   77' (Перейро Гастон (   77') Нандес Найтан   90' Марин Рэзван Дейола Алессандро   46' (Годин Диего (   46'   75') Далберт Эстеван Педро Жоао Кейта Бальде
Запасные: Белланова Рауль Giorgio Altare Грасси Альберто Радунович Борис Олива Кристиан Фариас Диего Арести Симоне
Викарио Гульельмо Стоянович Петар   64' (Исмайли Ардиан (   64') Романьоли Симоне Вити Маттиа Марчицца Риккардо Хаас Николас   83' (Байрами Недим (   83') Риччи Самуэле   64' (Штулац Лео (   64') Журковски Шимон   21' Хендерсон Лиам Ди Франческо Федерико   83' (Аслани Кристьян (   83') Пинамонти Андреа   87' (Ла Мантия Андреа (   87')
Запасные: Луперто Себастьяно Манкузо Леонардо Фурлан Якопо Кутроне Патрик Паризи Фабьяно Бальданци Томмазо
22 сентября. Стадион "Unipol Domus".

 

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окончен Специя 2:3 Ювентус
окончен Салернитана 2:2 Верона
окончен Кальяри 0:2 Эмполи
окончен Милан 2:0 Венеция
23.09  19:30 Сампдория ... Наполи 4.7 4.2 1.69
23.09  19:30 Торино ... Лацио 3.4 3.75 2.09
23.09  21:45 Рома ... Удинезе 1.67 4.2 4.9
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