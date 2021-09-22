«Милан» уверенно одолел «Венецию»

После двух неудач «Милан» вернулся на победный путь, в матче пятого тура Серии А, одолев «Венецию» на «Сан-Сиро». «Россонери» превратили свой перевес в голы в заключительной трети матча благодаря голам Браима Диаса и Тео Эрнандеса - 2:0. Миланцы с 13 очками лидируют вместе с соседями по городу.
С таким же счетом «Эмполи» переиграл «Кальяри».
Протокол игры
|29' Ди Франческо Федерико (0:1)
|69' Штулац Лео (0:2)
Краньо Алессио • Валюкевич Себастьян 70' ( Касерес Мартин ( 70') • Чеппители Лука 84' ( Паволетти Леонардо ( 84') • Карбони Андреа 46' ( Стротман Кевин ( 46') • Ликояннис Хараламбос 77' ( Перейро Гастон ( 77') • Нандес Найтан • 90'Марин Рэзван • Дейола Алессандро 46' ( Годин Диего ( 46' ) • 75'Далберт Эстеван • Педро Жоао • Кейта Бальде
Запасные: Белланова Рауль • Giorgio Altare • Грасси Альберто • Радунович Борис • Олива Кристиан • Фариас Диего • Арести Симоне
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар 64' ( Исмайли Ардиан ( 64') • Романьоли Симоне • Вити Маттиа • Марчицца Риккардо • Хаас Николас 83' ( Байрами Недим ( 83') • Риччи Самуэле 64' ( Штулац Лео ( 64') • Журковски Шимон • 21'Хендерсон Лиам • Ди Франческо Федерико 83' ( Аслани Кристьян ( 83') • Пинамонти Андреа 87' ( Ла Мантия Андреа ( 87')
Запасные: Луперто Себастьяно • Манкузо Леонардо • Фурлан Якопо • Кутроне Патрик • Паризи Фабьяно • Бальданци Томмазо
22 сентября. Стадион "Unipol Domus".
Протокол игры
|29' Ди Франческо Федерико (0:1)
|69' Штулац Лео (0:2)
Краньо Алессио • Валюкевич Себастьян 70' ( Касерес Мартин ( 70') • Чеппители Лука 84' ( Паволетти Леонардо ( 84') • Карбони Андреа 46' ( Стротман Кевин ( 46') • Ликояннис Хараламбос 77' ( Перейро Гастон ( 77') • Нандес Найтан • 90'Марин Рэзван • Дейола Алессандро 46' ( Годин Диего ( 46' ) • 75'Далберт Эстеван • Педро Жоао • Кейта Бальде
Запасные: Белланова Рауль • Giorgio Altare • Грасси Альберто • Радунович Борис • Олива Кристиан • Фариас Диего • Арести Симоне
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар 64' ( Исмайли Ардиан ( 64') • Романьоли Симоне • Вити Маттиа • Марчицца Риккардо • Хаас Николас 83' ( Байрами Недим ( 83') • Риччи Самуэле 64' ( Штулац Лео ( 64') • Журковски Шимон • 21'Хендерсон Лиам • Ди Франческо Федерико 83' ( Аслани Кристьян ( 83') • Пинамонти Андреа 87' ( Ла Мантия Андреа ( 87')
Запасные: Луперто Себастьяно • Манкузо Леонардо • Фурлан Якопо • Кутроне Патрик • Паризи Фабьяно • Бальданци Томмазо
22 сентября. Стадион "Unipol Domus".