«Милан» уверенно одолел «Венецию»

После двух неудач «Милан» вернулся на победный путь, в матче пятого тура Серии А, одолев «Венецию» на «Сан-Сиро». «Россонери» превратили свой перевес в голы в заключительной трети матча благодаря голам Браима Диаса и Тео Эрнандеса - 2:0. Миланцы с 13 очками лидируют вместе с соседями по городу.

С таким же счетом «Эмполи» переиграл «Кальяри».