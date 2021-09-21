Спинаццола: «Я вернусь через 75 дней»

Защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал о своём восстановлении после травмы. Напомним, что итальянец получил разрыв ахиллова сухожилия в четвертьфинале чемпионата Европы с Бельгией (2:1), из-за чего был вынужден покинуть поле на носилках.

«Я уже избавился от костылей. Всё идёт хорошо, потому что я много работаю. Я вернусь на поле через 75 дней, если всё будет хорошо», - цитирует игрока Football Italia.

Напомним, что Спинаццола был одним из лучших игроков Евро-2020 в составе сборной Италии. Он дважды получил награду лучшему футболисту матча, но не сумел принять участие в полуфинале и финале из-за травмы.