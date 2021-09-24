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Серия А

Моуринью хочет обжаловать удаление Пеллегрини

24 Сентября 2021 • 12:40 Комментировать
Рома
1:0
Удинезе
окончен

«Рома» планирует подать апелляцию на удаление полузащитника Лоренцо Пеллегрини во вчерашнем поединке против «Удинезе» (1:0) в рамках пятого тура Серии А. Об этом заявил наставник столичного коллектива Жозе Моуринью.

«Мы подадим апелляцию на красную карточку, если имеем такое право. Я слабо знаком с регламентом Серии А. Я очень сильно сомневаюсь, что второе предупреждение было заслуженным. Попробуем обжаловать наказание Пеллегрини, чтобы он смог сыграть в дерби», - передает слова португальского тренера DAZN.

Поединок «Лацио» - «Рома» состоится в воскресенье, 26 сентября. Начало запланировано в 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Лоренцо Пеллегрини
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