Моуринью хочет обжаловать удаление Пеллегрини

«Рома» планирует подать апелляцию на удаление полузащитника Лоренцо Пеллегрини во вчерашнем поединке против «Удинезе» (1:0) в рамках пятого тура Серии А. Об этом заявил наставник столичного коллектива Жозе Моуринью.

«Мы подадим апелляцию на красную карточку, если имеем такое право. Я слабо знаком с регламентом Серии А. Я очень сильно сомневаюсь, что второе предупреждение было заслуженным. Попробуем обжаловать наказание Пеллегрини, чтобы он смог сыграть в дерби», - передает слова португальского тренера DAZN.

Поединок «Лацио» - «Рома» состоится в воскресенье, 26 сентября. Начало запланировано в 19:00 мск.