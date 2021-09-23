Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 227 Комментарии
Серия А

«Рома» открыла пункт вакцинации на своём стадионе

23 Сентября 2021 • 16:57 Комментировать
Рома
...
Удинезе
1.53 4.40 5.90
Через 3 ч. 45 мин.

«Рома» предлагает своим болельщикам и всем желающим получить скидку на билеты на предстоящий матч с «Удинезе» в пятом туре Серии А.

«Джалоросси» на  своём официальном сайте оповестили об открытии пункта вакцинации прямо на «Стадио Олимпико». Сделавшие прививку фанаты смогут рассчитывать на скидку на приобретение билетов на игру с «Удинезе», которая состоится уже сегодня вечером.

По данным, представленным пресс-службой «Ромы», каждый болельщик может получить первую или вторую дозу вакцины от коронавируса. Для этого на домашней арене клуба будет дежурить достаточное количество медицинских бригад.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А коронавирус в Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.09  19:30 Сампдория ... Наполи 4.7 4.2 1.69
23.09  19:30 Торино ... Лацио 3.4 3.75 2.09
23.09  21:45 Рома ... Удинезе 1.67 4.2 4.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
16:57 · Италия. Серия А
«Рома» открыла пункт вакцинации на своём стадионе
15:49 · Италия. Серия А
«Дженоа» переходит под контроль американской инвестиционной компании 1 официально
15:24 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Доверие со стороны тренера помогает мне расти»
14:31 · Италия. Серия А
Тренер «Венеции»: «Между нами и «Миланом» разница в два дивизиона»
12:26 · Голландия. Эредивизие
Онана может перейти в «Наполи»
11:25 · Италия. Серия А
Эрнандес: «Милан» хочет выиграть скудетто» 1
09:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен подписать де Лихта
09:17 · Италия. Серия А
«Аталанта» повесила ценник на Госенса
09:16 · Италия. Серия А
Как «Милан» разобрался с «Венецией» - видео видео
00:10 · Италия. Серия А
Первая победа «Ювентуса» в Серии А - видео видео
22 Сентября
23:47 · Италия. Серия А
«Милан» уверенно одолел «Венецию» 2
23:16 · Италия. Серия А
Хюсай: «Мы не думаем о дерби»
22:56 · Италия. Серия А
Аллегри – о первой победе: «Нам есть над чем работать»
22:40 · Италия. Серия А
Де Лихт: «Чемпионат для нас только начинается»
21:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» наконец-то победил, дожав «Специю» 15
Все новости
Рекомендуем