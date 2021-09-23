«Рома» открыла пункт вакцинации на своём стадионе

«Рома» предлагает своим болельщикам и всем желающим получить скидку на билеты на предстоящий матч с «Удинезе» в пятом туре Серии А.

«Джалоросси» на своём официальном сайте оповестили об открытии пункта вакцинации прямо на «Стадио Олимпико». Сделавшие прививку фанаты смогут рассчитывать на скидку на приобретение билетов на игру с «Удинезе», которая состоится уже сегодня вечером.

По данным, представленным пресс-службой «Ромы», каждый болельщик может получить первую или вторую дозу вакцины от коронавируса. Для этого на домашней арене клуба будет дежурить достаточное количество медицинских бригад.