​Моуринью: «Нам нужно превратить грусть в мотивацию, а не в депрессию»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сказал несколько слов перед матчем против «Удинезе».

На выходных, напомним, «Рома» впервые проиграла при Моуринью у руля, уступив в гостях у «Вероны» со счётом 2:3.

«Мы проиграли, нам грустно, но нам нужно сохранять баланс. У нас ещё много работы, и мы должны сохранять спокойствие как в отношении наших положительных, так и в отношении наших отрицательных моментов.

Нам нужно превратить грусть в мотивацию, а не в депрессию. А проиграли только один матч, а что тогда делать тем, кто проиграл два или три матча?» - сказал Моуринью на пресс-конференции.