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Серия А

​Моуринью: «Нам нужно превратить грусть в мотивацию, а не в депрессию»

22 Сентября 2021 • 15:59 Комментировать
Рома
...
Удинезе
1.52 4.60 5.70
23.09 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сказал несколько слов перед матчем против «Удинезе».

На выходных, напомним, «Рома» впервые проиграла при Моуринью у руля, уступив в гостях у «Вероны» со счётом 2:3.

«Мы проиграли, нам грустно, но нам нужно сохранять баланс. У нас ещё много работы, и мы должны сохранять спокойствие как в отношении наших положительных, так и в отношении наших отрицательных моментов. 

Нам нужно превратить грусть в мотивацию, а не в депрессию. А проиграли только один матч, а что тогда делать тем, кто проиграл два или три матча?» - сказал Моуринью на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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