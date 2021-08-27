Сарри: «Мы должны прибавить по всем аспектам»

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов перед матчем второго тура итальянской Серии А против «Специи».

«Мы должны прибавлять по всем аспектам. Во втором тайме матча с «Эмполи» интенсивность была недостаточно высокой. Мало-помалу мы будем набирать кондиций», - приводит слова специалиста Football Italia. Напомним, римляне имеют в своем активе 3 зачётных балла после победы над «Эмполи» 3:1 по итогам первого игрового дня.

«Лацио» примет на «Стадио Олимпико» «Специю» 28 августа. Стартовый свисток главный арбитр встречи Федерико Дионизи даст в 19:30 по московскому времени.