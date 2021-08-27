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Серия А

Сарри: «Мы должны прибавить по всем аспектам»

27 Августа 2021 • 14:58 Комментировать
Лацио
...
Специя
1.40 5.00 8.00
28.08 19:30

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри ответил на вопросы журналистов перед матчем второго тура итальянской Серии А против «Специи».

«Мы должны прибавлять по всем аспектам. Во втором тайме матча с «Эмполи» интенсивность была недостаточно высокой. Мало-помалу мы будем набирать кондиций», - приводит слова специалиста Football Italia. Напомним, римляне имеют в своем активе 3 зачётных балла после победы над «Эмполи» 3:1 по итогам первого игрового дня.

«Лацио» примет на «Стадио Олимпико» «Специю» 28 августа. Стартовый свисток главный арбитр встречи Федерико Дионизи даст в 19:30 по московскому времени.

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Лацио Эмполи Специя Маурицио Сарри
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