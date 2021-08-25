Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 224 Комментарии
Серия А

«Дженоа» обсуждает с «Лацио» переход Кайседо

25 Августа 2021 • 23:19 Комментировать
Лацио
...
Специя
1.40 5.00 8.00
28.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

Фелипе Кайседо находится на грани трансфера в состав генуэзского клуба.

Эквадорский форвард, которому уже в следующем месяце исполнится 33 года, близок к расставанию со своим нынешним работодателем. У южноамериканца осталось меньше года по его действующему договору с хозяевами «Олимпико».

И как информирует Sky Sport Italia, «Лацио» принял решение продать игрока. Перспектива подписания Кайседо оказалась интересна «Дженоа». Клубы даже успели договориться о деталях вероятной сделки. Но теперь «грифоны» должны убедить самого футболиста перебраться в Геную.

В прошлом сезоне Фелипе Кайседо отличился за «Лацио» 9 мячами в 30 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Дженоа Фелипе Кайседо Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
01:01 · Италия. Серия А
«Милан» объявил о переходе Пеллегри официально
00:42 · Италия. Серия А
«Наполи» поспорит с российскими грандами за Маркао
00:23 · Италия. Серия А
Моуринью доволен Дзаньоло
00:02 · Италия. Серия А
Дзаппакоста: «Надеюсь, помогу команде»
25 Августа
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предложил Роналду контракт на 2 года – в обратном направлении отправится Жезус 3
23:33 · Италия. Серия А
Президент «Фиорентины»: «Думаю, мы подпишем ещё кого-то»
23:21 · Италия. Серия А
Агент Роналду находится в Турине на переговорах с «Ювентусом»
23:19 · Италия. Серия А
«Дженоа» обсуждает с «Лацио» переход Кайседо
22:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на лидера «Милана» слухи
22:09 · Италия. Серия А
Джеко – о дебюте за «Интер»: «Было здорово забить в первом же матче»
21:51 · Италия. Серия А
«Милан» надеется подписать Хесуса Корону
21:42 · Италия. Серия А
Клубы Серии А тоже не отпустят некоторых игроков в сборные 1
21:30 · Италия. Серия А
Корреа прилетел в Милан для подписания контракта с «Интером» фото
21:00 · Италия. Серия А
Башич перешёл в «Лацио» официально
20:30 · Германия. Бундеслига
«Ювентусу» интересен бывший «зенитовец»
Все новости
Рекомендуем
 