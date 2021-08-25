«Дженоа» обсуждает с «Лацио» переход Кайседо

Фелипе Кайседо находится на грани трансфера в состав генуэзского клуба.

Эквадорский форвард, которому уже в следующем месяце исполнится 33 года, близок к расставанию со своим нынешним работодателем. У южноамериканца осталось меньше года по его действующему договору с хозяевами «Олимпико».

И как информирует Sky Sport Italia, «Лацио» принял решение продать игрока. Перспектива подписания Кайседо оказалась интересна «Дженоа». Клубы даже успели договориться о деталях вероятной сделки. Но теперь «грифоны» должны убедить самого футболиста перебраться в Геную.

В прошлом сезоне Фелипе Кайседо отличился за «Лацио» 9 мячами в 30 матчах.