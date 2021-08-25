«Лацио» в последнюю неделю трансферного окна успел усилиться полузащитником «Бордо» Тома Башичем.

Пресс-служба «орлов» посредством публикации на своём официальном сайте сообщила о старте сотрудничества с хорватским 24-летним хавбеком. Балканский футболист середины поля подписал с «небесно-голубыми» долгосрочный контракт сроком на пять сезонов. Сделка обошлась римлянам в 7 миллионов евро.

Отметим, что ранее Тома Башич выступал за «Бордо» в течение трёх последних лет. В общей сложности у него за спиной 82 проведённых матча за жирондинцев, в течение которых он 9 раз забивал сам, а ещё 5 раз ассистировал партнёрам.