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Серия А

Башич перешёл в «Лацио» официально

25 Августа 2021 • 21:00 Комментировать
Ницца
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Бордо
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28.08 18:00
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«Лацио» в последнюю неделю трансферного окна успел усилиться полузащитником «Бордо» Тома Башичем.

Пресс-служба «орлов» посредством публикации на своём официальном сайте сообщила о старте сотрудничества с хорватским 24-летним хавбеком. Балканский футболист середины поля подписал с «небесно-голубыми» долгосрочный контракт сроком на пять сезонов. Сделка обошлась римлянам в 7 миллионов евро.

Отметим, что ранее Тома Башич выступал за «Бордо» в течение трёх последних лет. В общей сложности у него за спиной 82 проведённых матча за жирондинцев, в течение которых он 9 раз забивал сам, а ещё 5 раз ассистировал партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бордо Тома Башич
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