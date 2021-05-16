Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фонсека: «Хочу разделить эту радость с болельщиками»

16 Мая 2021, 00:25,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека остался доволен игрой своей команды в матче с «Лацио» (2:0).

«Я доволен, потому что мы победили в дерби, хочу разделить эту радость с болельщиками. Они всегда были рядом с нами, хотелось подарить им позитивные эмоции.

Мы здорово подготовились к игре, парни были сконцентрированы и не позволили «Лацио» сыграть в тот футбол, который им нравится.

Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона? Жозе знает, что я всегда на связи, если он хочет спросить какой-то совет по поводу команды», - цитирует Фонсеку DAZN.

Последним местом работы Моуринью был «Тоттенхэм».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Лацио, Паулу Фонсека
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола