Фонсека: «Хочу разделить эту радость с болельщиками»

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16 Мая 2021, 00:25,
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека остался доволен игрой своей команды в матче с «Лацио» (2:0).
«Я доволен, потому что мы победили в дерби, хочу разделить эту радость с болельщиками. Они всегда были рядом с нами, хотелось подарить им позитивные эмоции.
Мы здорово подготовились к игре, парни были сконцентрированы и не позволили «Лацио» сыграть в тот футбол, который им нравится.
Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона? Жозе знает, что я всегда на связи, если он хочет спросить какой-то совет по поводу команды», - цитирует Фонсеку DAZN.
Последним местом работы Моуринью был «Тоттенхэм».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Лацио, Паулу Фонсека