Фонсека: «Хочу разделить эту радость с болельщиками»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека остался доволен игрой своей команды в матче с «Лацио» (2:0).

«Я доволен, потому что мы победили в дерби, хочу разделить эту радость с болельщиками. Они всегда были рядом с нами, хотелось подарить им позитивные эмоции.

Мы здорово подготовились к игре, парни были сконцентрированы и не позволили «Лацио» сыграть в тот футбол, который им нравится.

Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона? Жозе знает, что я всегда на связи, если он хочет спросить какой-то совет по поводу команды», - цитирует Фонсеку DAZN.

Последним местом работы Моуринью был «Тоттенхэм».