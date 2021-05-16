Ачерби: «Я должен извиниться перед товарищами по команде, тренером и болельщиками»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби извинился перед болельщиками и командой после поражения от «Ромы» (0:2).

«Я чувствовал боль всю игру и должен был попросить замену, но не хотел оставлять парней и боролся до последнего. Я должен извиниться перед товарищами по команде, тренером и болельщиками и самим собой. Завтра сделаю МРТ, чтобы убедиться в несерьезности повреждения», - написал итальянский защитник в «Инстаграме».

33-летний Ачерби сыграл 42 матча за «Лацио» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи. Контракт защитника с римским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.