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Ачерби: «Я должен извиниться перед товарищами по команде, тренером и болельщиками»

16 Мая 2021, 18:44,

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби извинился перед болельщиками и командой после поражения от «Ромы» (0:2).

«Я чувствовал боль всю игру и должен был попросить замену, но не хотел оставлять парней и боролся до последнего. Я должен извиниться перед товарищами по команде, тренером и болельщиками и самим собой. Завтра сделаю МРТ, чтобы убедиться в несерьезности повреждения», - написал итальянский защитник в «Инстаграме».

33-летний Ачерби сыграл 42 матча за «Лацио» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи. Контракт защитника с римским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Франческо Ачерби
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