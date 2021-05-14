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Индзаги поделился ожиданиями от римского дерби

14 Мая 2021, 23:45,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Ромы».

«Мы знаем, что завтра будет сложная игра, попрошу парней проявить ту решимость, которую они демонстрируют всю вторую половину сезона. Это далеко не самый обычный матч, у нас были некоторые проблемы в последнее время, но мы всё ещё верим, что сможем выйти в Лигу чемпионов», - цитирует Индзаги Football Italia.

Матч между «Ромой» и «Лацио» состоится завтра, 15 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.

Подопечные Индзаги расположились на шестом месте, а «Рома» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Лацио, Симоне Индзаги
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