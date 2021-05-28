Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Рома» может подписать Джаку

28 Мая 2021, 10:00,

Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака оказался в сфере интересов «Ромы». Новый наставник «волков» Жозе Моуринью убедил руководство итальянского клуба в целесообразности трансфера 28-летнего хавбека. «Рома» хочет выплатить порядка 10 миллионов фунтов без учёта бонусов, но «Арсенал» желает выручить 21 миллион.

Такими данными располагает издание Sky Sports. Добавим, что Джака перешёл в «Арсенал» 5 лет назад из «Боруссии» - клуб из Мёнхенгладбаха пополнил казну 30 миллионами фунтов.

Напомним, что «Арсенал» завершил сезон 2020/21 на 8-й строчке в таблице, а Джака провёл на поле 31 матч и забил 1 гол.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Гранит Джака
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